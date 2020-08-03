İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9659
  • EURO
    8,2095
  • ALTIN
    441.556
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Son 24 saatte Çin'de 43, Güney Kore'de 23 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya

Son 24 saatte Çin'de 43, Güney Kore'de 23 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Çin ana karasında 43, Güney Kore'de 23 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:37
ABONE OL

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 43 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı yeni vakadan 28'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 8'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmezken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 428'e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 13 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 781.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı irtibatlı 23 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 389'a yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 280 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'de kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.