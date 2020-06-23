AA 23 Haziran 2020 Salı 16:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:13

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Filipinler'de salgının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 1150 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 31 bin 825'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 artarak 1186'ya yükseldi.

- JAPONYA'DA VAKA SAYISI 18 BİN 746'YA YÜKSELDİ



Japonya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 57 artışla 18 bin 746'ya, ölü sayısı 2 artarak 978'e yükseldi.

Ülkede son bir gündeki yeni vakaların 31'inin kayıtlara geçtiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 5 bin 840'a ulaştı.

Son güncel vaka sayıları Osaka'da 1809, Kanagawa'da 1432, Hokkaido'da 1200, Saitama'da 1051'e, Çiba'da 926, Fukuoka'da 841 olarak gerçekleşti.

- MALEZYA'DA VAKA SAYISI 8 BİN 590'A YÜKSELDİ



Malezya'da son iki haftanın en düşük Kovid-19 vaka artışı görüldü.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 3 artışla 8 bin 590'a, iyileşen vakaların da 9 artarak 8 bin 186'ya çıktığı bildirildi.

Toplam 121 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, son 9 gündür hayatını kaybeden olmadı.

Malezya, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli kaldırılacağı normalleşme sürecine 10 Haziran'da başlamıştı.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağı bildirilmişti.

- KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN ROHİNGYALARIN SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Üyesi Dr Abu Toha MR Bhuiyan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampta bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bhuiyan, böylelikle Cox's Bazar'daki kamplarda kalan Rohingyalardan Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ifade etti. 474 Rohingya'ya Kovid-19 testi yapıldığını, bunlardan 46'sının sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Bhuiyan, virüse yakalanan 32 Rohingya'nın da iyileştiğini kaydetti.