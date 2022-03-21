Son dakika... Bir dev daha Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu

21 Mart 2022 Pazartesi 07:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:33

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 26. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:30 Belarus, askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğini duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre, askerler daimi üslerine geri döndü.

15:16 Rusya'nın saldırılarına karşı Herson'da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.

15:15 İtalya merkezli enerji devi Enel, önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.

15:03 Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



14:32 Almanya hükümeti Ukrayna'ya daha fazla silah gönderme konusunda kararlı. Almanya hükümet sözcülerinden biri düzenlenen basın toplantısında bunun bir yolunun da savunma sanayii şirketlerinden alım yapmak olduğunu ifade etti. Sözcü daha fazla teslimatın Almanya'nın Ukrayna'ya halihazırda teslim etmiş olacağı silah miktarına bağlı olacağını da dile getirdi.



14:19 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

14:09 Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'yı hedef aldı.

13:20 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo uygulaması halinde küresel petrol piyasasının derinden etkileneceğini belirtti.

13:09 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanlarının, Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve "Stratejik Pusula"yı görüşeceğini bildirdi.

12:43 Ukrayna Savunma Bakanlığı: 24 Şubat'tan 21 Mart'a kadar; Rus güçlerinden yaklaşık 15 bin kişiyi etkisizi hale getirdik. 498 adet, 1535 adet zırhlı araç, 240 adet topçu sistemi, 97 uçak, 45 hava savunma sistemi ve 121 helikopteri imha ettik.

12:39 Zelenski Almanya'ya seslendi: Lütfen bir Rus askeri aracına sponsor olmayın. Rusya'ya avro vermeyin. Tüm limanlarınızı kapatın, mal tedarik etmeyin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçin. Savaşa sponsor olmayın

12:24 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Sumi kentindeki bir kimya fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, "Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu" dedi.

12:20 İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusların artık Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görevden alınmasını veya Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılmasını talep etmediğini ileri sürdü. Bennett, buna karşılık, Ukrayna'nın da, NATO'ya katılma talebinde bulunmayacağını sözlerine ekledi.

12:19 Kremlin: Ukrayna ile barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik.

11:10 Polonya Sınır Muhafızları, savaşın başlamasından bu yana 2 milyon 114 bin Ukraynalının Polonya'ya geçtiğini açıkladı.

11:01 Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

11:13 Rusya Ukrayna savaşının başından beri, AB'nin Rusya'dan yaptığı gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.

11:10 Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına "tamamen karşı olduğunu" belirterek, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

11:02 Rusya'da yaşanan "panik" satışları nedeniyle bazı marketlerde şeker ve karabuğday gibi ürünlerin bulunduğu raflar boş kalırken, çeşitli ürünlere de satış sınırlamaları getirildi.

10:50 Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8'e yükseldiği bildirildi.

08:23 Japonya ile Kamboçya, Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaşı "durdurması ve askeri güçlerini geri çekmesi" çağrısı yaptı.

07:44 Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde ölümcül olmayan askeri malzeme desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

07:28 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

06:27 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

05:52 Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

05:49 Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

05:27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

05:15 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

04:56 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.

03:16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti.

01:54 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

01:27 Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

01:20 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4'ünün çalışabildiğini duyurdu.

00:54 Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.

00:12 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

23:57 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

23:49 Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'nin Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

23:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsrail parlamentosuna yaptığı hitabında, İsrailli milletvekillerine seslenerek, "Neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadınız?" dedi.

23:02 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'daki korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu bildirdi.