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Dünya

Son dakika duyuruldu: Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman safra kesesindeki iltihap nedeniyle hastaneye kaldırıldı

20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07
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Suudi Arabistan'da 2015 yılında tahta oturan Kral Selman bin Abdülaziz, bu gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Uluslararası haber ajansları, gelişmeyi saat 04.36'da 'acil' koduyla duyurdu.

Resmi haber ajansı SPA, başkent Riyad'daki hastaneye yatırılan Kral Selman'ın safra kesesinde iltihap olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkesini yöneten Kral, bugün itibariyle 84 yaşında. Son birkaç yıldır Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkeyi asıl yöneten isim.

Kral Selman'la görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanan Irak Başbakanı Mustafa el Hadimi ise, ziyaretini erteledi.

KUVEYT EMİRİ DE AMELİYAT OLDU

Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Kuveyt'te de Emir Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah hafta sonu ameliyat edilmişti.

Resmi medya, 91 yaşındaki emirin başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirmiş ancak ameliyatla ilgili detay vermemişti.

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