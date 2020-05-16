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Dünya

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466'ya yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466 oldu.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:04 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:23
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Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 468 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 466'ya çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 451 artarak 240 bin 161 oldu.

Son bir günde 136 bin 486 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 489 bin 563'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara yönelik sınırlama kaldırılmış, inşaat ve fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Koronavirüsle mücadeleye 'özel' destek

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