Son dakika... Kiev ablukada! ABD'den Rusya'ya tehdit: Uçaklar teyakkuzda bekliyor

7 Mart 2022 Pazartesi 07:11 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:30

Ukrayna'daki savaş 12'nci gününde... Rus istilasına uğrayan ülkeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna ordusu, Moskova'nın yeni hedefini açıkladı. Ukrayna ordusu , Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu. Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısını yineledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

13:28 Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

13:20 Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

13:18 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.



13:13 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO müttefiklerimizle durum güncellemesi yapıyoruz. Ukrayna sonunda kazanacak. Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO'yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz. NATO'ya saldırı olursa korumak için harekete geçilir. NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız. Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız.

13:11 Rusya ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'da sivil yapıları hedef aldı.

13:09 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

13:05 Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde bulunan havaalanına gerçekleştirdiği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12:50 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

12:45 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son açıklamasında Avrupa'ya mesaj vererek "Avrupa'nın geleceği Ukraynalıların direnişine bağlı" dedi. Zelenskiy, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

12:19 Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşının kabul edilemez olduğunu belirterek, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde bulunduklarını söyledi.

12:05 Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek... Rus medyası: Rus heyeti 3. tur müzakereler için yola çıktı.

12:00 Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

11:56 Ukrayna'da geçici ateşkes başladı. Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi kentlerinde insani koridor oluşturuluyor.



11:46 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.



11:40 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin sözcüsü evlerinden ayrılan Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna topraklarına tahliye edilme hakkı olması gerektiğini söyledi ve Rusya'yı daha önceki tahliye girişimlerini bilinçli bir şekilde engellemekle suçladı.

11:34 Ukrayna'dan yapılan açıklamada 'Sadece Harkiv bölgesinde meydana gelen bombalı saldırılar sonucunda 5'i çocuk, 133 sivil olmak üzere 209 kişi hayatını kaybetti' denildi.



11:28 New York Times gazetesinin haberine göre, ABD ve NATO bir haftadan kısa bir süre içinde Ukrayna'ya 17 binden fazla tanksavar silahı sağladı.



11:15 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'in Rusya ile dostluğu kaya gibi sağlam. İş birliği beklentilerimiz çok geniş.

11:13 Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya'daki NATO birliğine ve Fransız askerlerinin olduğu kampa yaptığı ziyarette, savaşın Avrupa'nın kapısına dayandığını belirterek, Avrupa sınırlarından içeri girmesine izin verilmemesini istedi.

11:11 Polonya Sınır Muhafızları, Rusya'nın saldırılarının başlangıcından bu yana, 142 bin 300'ü Pazar günü olmak üzere yaklaşık 1.67 milyon Ukraynalının Polonya'ya geçtiğini açıkladı.

11:05 Yeni Zelanda Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Mişustin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım kararı aldı.

11:00 Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in Ukrayna krizi konusunda her zaman objektif ve adil davrandığının altı çizildi. Açıklamada, 'Müzakereler diyalog yoluyla sürdürülmeli' denildi.

10:50 İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, ülkesinin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı değerlendireceğini söyledi.



10:39 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.

10:26 Japonya, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

10:15 Ukraynalı yetkililer, doğu Ukrayna'daki Chuhuiv şehrini yeniden ele geçirdiklerini iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus kuvvetleri "personel ve teçhizatta ağır kayıplara uğradı."



10.00 Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için geçici ateşkes başladı.

09:50 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı" denildi.

09:45 Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna işgalinde 10 savaş uçağı, iki insansız hava aracı, 10 helikopter, 21 karadan havaya ateşlenen füze sistemi, 120 tank, 45 top, 17 çoklu roketatar sistemi, 79 zırhlı muharebe aracı, 121 piyade saldırı aracı, ve 49 zırhlı personel taşıyıcı kaybettiği bildiriliyor.



09:24 Avustralya, Çin'e, Rusya'nın "saldırganlığını" kınama ve benzer yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Başbakan Scott Morrison'ın savaşı değerlendirdiği konuşmasında Çin'e uzun bir bölüm ayırdı.



08:30 Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

08:10 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Avrupalı ortaklarıyla Rus petrolüne ithalat yasağı getirmeyi görüştüğünü açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından global petrol fiyatları neredeyse 140 dolar oldu. Almanya, Rusya'dan petrol yasağına karşı çıkıyor.



08:05 Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

08:00 Avustralya, halihazırda Rusya'yı Ukrayna işgali nedeniyle kınamayan Çin'in Vladimir Putin'e karşı yükselen küresel harekete katılması gerektiğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, işgalle birlikte Pekin yönetiminin artık tarafını seçmek için zamanın geldiğini kaydetti.

07:55 Azak Denizi kıyısındaki stratejik Mariupol kentinde ikinci gün de tahliyeler Rus işgalcilerin topçu ateşleri nedeniyle gerçekleşemedi. Kentte yaklaşık 200 bin sivil çatışma alanının dışına çıkarılmayı bekliyor.

07:50 Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 600 füze fırlattığını söyledi. Aynı yetkiliye göre, işgalden önce 170 bin askerini sınıra yığan Vladimir Putin, söz konusu güçlerinin yüzde 95'ini Ukrayna'ya soktu.

07:40 Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin'in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı.

06:30 Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri 'Kiev'i basmak için hazırlıklara başladı'

Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06:16 Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi

ABD'DEN YENİ ADIM: RUS PETROLÜNE YASAK

05:58 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi. Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.

05:42 Rus jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, uluslararası bir yarışmada taktığı savaşı yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı. Katar'da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, "Z" işaretli mayo ile çıktı. 20 yaşındaki sporcu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak'ın "şoke edici davranışı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05:40 Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

04:30 İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını duyurdu.

03:53 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rus güçlerinin ülkenin merkezinde, kuzeyinde ve güneyindeki Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını artırdığını söyledi.

02:02 Ukrayna Devlet Başkanı Vadimdir Zelenskiy, Rusya'nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya'nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey'de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

01:44 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulundu.

23:18 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.