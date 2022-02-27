Son dakika... Müzakere görüşmeleri başlamıştı! Kiev'de tansiyon yeniden yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 4. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyuldu, ardından saldırılar yoğunlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu. Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar sürerken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor. Ukrayna, siviller ve askerler olmak üzere toplam 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yüz binlerce Ukraynalı, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Ukrayna Başkanlık Ofisi ise Rusya ile müzakerelerin Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşeceğini duyurdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

02:36 Ukrayna'nın Çerkassi kentine Rusya tarafından bir balistik füze fırlatıldı.

02:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığındaki Rus heyetinin Cenevre'deki İnsan Hakları Konsey toplantısına gelmesini sağlayamadığını bildirdi.

02:26 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile güvenlik durumu hakkında görüştüğünü açıkladı.



02:09 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.



01:40 Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür kurumu UNESCO'dan Rusya'yı üyelikten çıkarmasını istedi. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko'nun UNESCO'ya başvurarak, Rusya'nın kurumun üyeleri arasından çıkarılması talebini ilettiği kaydedildi.

01:26 Ukrayna'ya saldıran Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

00:55 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de birkaç saatlik sessizliğin ardından siren sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.

23:51 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

23:12 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya saldırısının başlamasından bu yana 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk 1684 sivilinde yaralandığını duyurdu.

AB, Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

22:38 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

22:32 FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

21:17 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

20:31 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını belirterek, "Bırakalım denesinler." dedi.

20:18 İspanya'da çok sayıda Avrupa ülkesinin aldığı karara uyarak, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı.

19:58 AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

19:39 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

19:37 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.

19:35 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

19:24 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ama deneyelim.

19:00 Rusya, 28 uçak ve 223 tankı imha ettiğini, 471 askeri ise esir aldıklarını duyurdu.

18:46 Ukrayna İçişleri Bakanlığından İskender roketlerinin fırlatıldığı açıklandı

18:43 Rusya ve Ukrayna'nın kredi notu düşürüldü.

18:14 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.



17:35 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir."

17:33 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

17:12 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

16:49 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Ukrayna Başkanlık Ofisi ise Rusya ile müzakerelerin Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşeceğini duyurdu.

16:48 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonla görüştü.

16:10 Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

15:41 Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy: Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor

15:09 Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov'un Rus birliklerinden temizlendiğini duyurarak, "Harkov'un kontrolü tamamen bizde. Silahlı Kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor, şehir düşmandan tamamen temizleniyor" dedi.

15:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü

14:34 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14:21 Irpin Belediye Başkanı: Irpin güven içinde. Onları geri püskürttük durum kontrol altında

14:19 Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin Harkov'dan geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı

13:59 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık

13:58 Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00'e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz cevap almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna'nın görüleceğini duyurdu.

13:39 Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor.

13:12 Ukrayna ordusu, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsünü havaya uçurdu.

13:00 Almanya, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İtalya, İsveç, Fransa, Hollanda ve Avusturya hava sahalarını Rus uçaklarına kapama kararı aldı

12:44 Ukrayna: Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti

10:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi

10:21 Kremlin: Rusya, müzakereye başlamaya hazır, heyetimiz görüşme için Belarus'ta

10:18 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 975 askeri altyapı tesisi imha edildi

10:11 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi

09:38 Ukrayna medyası: Ukrayna'nın güneyindeki Nova Kahovka şehri, Rusya'nın kontrolüne geçti

09:29 Reuters: Kiev'de patlama sesi duyuldu

09:28 Rusya Savunma Bakanlığı: Kherson yakınlarındaki Chernobaevka hava üssü kontrol altına alındı

09:19 AFP: Rusya, Ukrayna'nın güney ve güneydoğusundaki iki büyük şehri kuşattığını iddia etti

08:55 Harkov Valisi Oleg Sinegubov: Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz

08:38 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız

05:10 Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

05:00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

04:27 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

04:15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

03:55 Ukrayna Devlet Sınır Muhafızı Servisi'nden yapılan açıklamaya göre; Yılan Adası'nı savunan Ukrayna askerleri sağ olabilir. Ukrayna lideri Zelenskiy, 13 Ukrayna askerinin adayı savunurken kahramanca can verdiğini ifade etmişti.

02:25 CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

02:15 BBC muhabiri Fergal Keane, Ukrayna'nın Polonya sınırına 20 kilometre mesafede savaştan kaçan Ukraynalıları görüntüledi. Binlerce kişinin ve aracın Polonya'ya geçmek için sıra oluşturduğu görülüyor.

01:45 Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Mush, Stralink uydusu internet servisini Ukrayna'da aktif hale geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Ukrayna'da internet erişiminin engellenmesi zorlaşacak.

01:30 Ukrayna'nın Lviv kentinde Polonya'ya geçmek üzere tren istasyonunda yüzlerce Ukraynalı bekliyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerle ilgili "2. Dünya Savaşı yıllarını anımsatıyor" yorumları yapıldı.

01:09 Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, müttefik ülkelerin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracağını açıkladı.

00:51 Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, bir hafta boyunca planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etti.

00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

00:37 Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 bin 500 Rus askerinin ölü veya yaralı olduğu aktarıldı.

00:27 Alman Lufthansa havayolu şirketi, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.

RUS SALDIRILARINDA 3.GÜN

Son dakika... Çatışmalar şiddetleniyor! Rusya'dan orduya yeni saldırı emri

RUS SALDIRISINDA 1. GÜN

Son dakika! Rus saldırıları yoğunlaştı! Kiev'de patlama sesleri

RUS SALDIRISINDA 2. GÜN

Son dakika... Kiev'de yeniden patlama ve siren sesleri yükseliyor! Ukrayna: Rus birlikler Kiev'de ordu üssünden püskürtüldü

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.