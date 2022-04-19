Son dakika... Rusya ilan etti: Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 55. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:06 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının, Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını söyledi.

15:01 Rusya: Mariupol'de sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin kentten çıkışı için insani koridor oluşturduk

14:29 Etiyopyalı eski askerler, Ukrayna'ya karşı Rusya safında savaşmak için başvuru yaptı.

14:24 Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti.

14:08 Çekya'da bir ilkokul öğretmeninin iş akdine, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda "öğrencileri yanlış yönlendirdiği ve ülkenin kamu yayıncı kuruluşunun aktardığı haberlere inanılmaması gerektiğini söylediği" gerekçesiyle son verildi.

14:07 Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

14:05 Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın Lviv kentindeki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

13:45 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkedeki sağlık tesislerinin en az 10,000 Ukraynalı yaralı askeri tedavi edecek kapasitede olduğunu açıkladı.

13:31 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Katliam yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor.

12:41 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi. Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj veren Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.Lavrov, "Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimalini gözden geçirmiyor. Sadece sıradan silahların kullanılması söz konusu." dedi. Sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini kurtarmaya çalıştıklarını savunan Lavrov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor. Şimdi önemli an gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

12:33 Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarının yoğunlaştığını duyurdu.

11:56 ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

11:29 Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımları devreye koyacağı bildirildi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Merkez Bankasının da aralarında olduğu 18 Rus finansal kuruluşuna yaptırım uyguladıklarını belirtti.

11:03 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Donbass'a yönelik Rus taarruzunun başladığını ifade ederek, "Tüm Rus ordusunun büyük bir bölümü bu taarruza odaklandı" dedi.

10:45 Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdük.

10:39 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

10:34 Rus Gemicilik Bakanlığı: Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koydu.

10:31 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün de açılmayacağını duyurdu.

02:24 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı sağlamasının "öngörülemez sonuçları olabileceği" uyarısına karşı, "Rusya'nın boş tehditleri konusunda spekülasyon yapmayacağını" ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

01:18 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya'nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

00:27 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

00:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı. Zelenski, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti. Zelenski, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

00:12 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76'ya çıkardığını açıkladı.

00:00 Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini bildirdi.

23:55 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lviv kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda silahın bulunduğu lojistik destek biriminin hassas füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.

23:50 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

23:45 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere kapsamlı şekilde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.