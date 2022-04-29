Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 65. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:43 BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

13:30 Alman enerji devi Uniper, Rusya'nın talep ettiği şekilde Rus gazının ithalatında Ruble kullanacağını açıkladı.

13:20 Ukrayna'da insani yardım sağlamak için çalışan 2 İngiliz yardım görevlisinin Rus güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

12:05 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin Ukrayna için 33 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırladığını belirterek, "Bu ABD tarafından atılan çok önemli bir adım. Bunun için Amerikan halkına ve şahsen Başkan Biden'a minnettarım. Kongrenin, devletimize yapılacak bu yardım talebini hızla destekleyeceğini umuyorum" dedi.

12:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi. Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle Kiev'de 'Artem' roket-uzay işletmesinin üretim binaları vuruldu." ifadelerini kullandı. Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzeleriyle Fastov, Krasnosölka ve Polonnoye demiryolu kavşaklarında üç çekiş trafo merkezinin yok edildiğini ve havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 9 Ukrayna askeri unsurunun imha edildiğini dile getirdi.

11:30 Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı bildirildi.

11:25 Rusya tarafından dün akşam füze saldırısına uğrayan başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bugün açıklama yaparak saldırıda yıkılan bir binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

11:20 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna harekatında Donbass bölgesini ele geçirmeye odaklandığını, ancak bugüne kadar geniş çaplı kayıplar vermesine karşılık ancak kısıtlı alan ele geçirebildiğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı Moskova'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen kontrol altına alma hedefi doğrultusunda "Donbass muharebesini" kazanmanın hayati önem taşıdığını düşündüğünü belirtti.

11:10 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşta harabe olan İrpin'de kent sakinleri normal hayata dönme gayretlerini sürdürüyor.

11:08 Bulgaristan'a, ülkede ağırladığı Ukraynalı sığınmacılar için Avrupa Komisyonunun Mülteciler İçin Uyum Yardımı Aracı (CARE) üzerinden 148 milyon avrodan fazla destek geldi.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki asker kaybının 23 bine yükseldiğini, Rusların savaş boyunca 189 uçak, 155 helikopter ve 986 tank kaybettiğini açıkladı.

09:32 Ukrayna bugün kuşatma altındaki Mariupol'de bulunan Azovstal çelik fabrikasındaki askerlerle birlikte bulunan mahsur kalmış sivilleri tahliye etme girişiminde bulunacak.

09:28 Bulgaristan'ın, Sofya'da görev yapan Rus diplomatların azaltılmasını planladığı belirtildi.

07:00 Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Rusya'nın haritaları yeniden çizemeyeceğini ve uluslararası kurallara dayalı düzeni bedel ödemeden aşındıramayacağını söyledi. Bakan Anand, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan basına ortak açıklamada bulundu. NATO topraklarını savunmaya hazır olduklarını ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Anand, "Rusya, Kanada, ABD ve müttefik ve ortaklarımızın iradesini test ediyor. Rusya, haritaları kendi amaçlarına uyacak şekilde yeniden çizemez. Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni sonuçsuz bir şekilde aşındıramaz. Egemen uluslar haritadan silinemez ve NATO bölünemez. Aslında, bu hafta Almanya'da gördüğümüz gibi, hiç olmadığı kadar birlik içerisindeyiz." diye konuştu.

04:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde, saldırılar sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.

03:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu bildirdi.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikasındaki sivil ve askerlerin tahliyesi için acil müzakerelere ve varılan anlaşmaların derhal uygulanmasına hazır olduklarını bildirdi.

01:30 Bulgaristan'da sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Sofya'nın merkezinde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenleyerek yürüyüş yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 64. gününde göstericiler, Cumhurbaşkanlığı önündeki meydanda toplanarak Ukrayna ve Bulgaristan bayrakları açtı.

01:00 Amerikan Kongre Binası Capitol'de Ukrayna-Rusya savaşını anlatan fotoğraf sergisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Ukrayna Büyükelçisi Oksana Markarova'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıldı.

00:30 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkneti Kiev'i seyir füzeleriyle hedef aldığı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 38 Ukrayna askeri unsurunu vurduklarını söyledi.