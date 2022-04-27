Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 63. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA'NIN DONBAS BÖLGESİNDEKİ SALDIRILAR GİDEREK ARTIYOR

Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaştığı Donbas bölgesinde saldırılar arttı ve bazı yerleşim alanları el değiştirdi.

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kuruluşların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu savaşın 63. gününde ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Harkiv bölgesinde çok sayıda personelle saldırılar gerçekleştiren Ruslar, İzyum kentine bağlı iki yerleşim birimini ele geçirdi. Donbas'ta ise Liman ve Severodonetsk bölgelerinde birer köy, Rusların kontrolüne geçti.

Ukrayna askerleri ise Mıkolayiv bölgesinde Rus ordusunun saldırılarını önledi ve 3 yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı. Herson bölgesinde de 3 köy, Ukrayna askerlerince kurtarıldı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Gorskaya yerleşim biriminin grad füzeleriyle ateş altına alındığını, çok sayıda konutun yıkıldığını ve hasar gördüğünü belirtti.

Gosrskaya'daki trafo merkezinin de vurulduğunu belirten Gayday, saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gayday, Lisiçansk'ta, bodrumunda 23 sivilin saklandığı okulun Ruslarca vurulduğunu, can kaybının bulunmadığını, Privolye bölgesinde yapılan saldırıda ise 1 sivilin öldüğünü kaydetti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Rusların Avdiyivka kentine beyaz fosfor bombası attığını duyurdu.

Kirilenko, gece saatlerinde bir fabrikanın, sabah saatlerinde ise bir apartmanın isabet aldığını bildirdi.

Ukrayna askerlerinin direnişi sürdürdüğü Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası da gece boyunca bombardımana maruz kaldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:47 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer." dedi.

13:53 Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

13:25 Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaştığı Donbas bölgesinde saldırılar arttı ve bazı yerleşim alanları el değiştirdi.

13:24 Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı "Gepard" tipi uçaksavar tanklar için yeteri kadar mühimmatın bulunmadığı ileri sürüldü.

12:23 Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici durdurduğunu bildirdi.

12:06 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarları uzun menzilli 'Kalibr' füzeleriyle vurduklarını bildirdi.

11:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 400 asker, 185 uçak, 155 helikopter ve 939 tank kaybettiğini bildirdi.

10:48 AB, Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini durdurmasını 'şantaj' olarak niteledi: Bu senaryoya hazırlıklıydık.

10:35 Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu teyit ederek, söz konusu adımın sözleşmenin ihlali olduğunu bildirdi.

10:30 Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme sistemini kabul ettiklerini belirtirken, Alman enerji şirketi Uniper'in Finans Direktörü Tiina Tuomela, yeni ödeme sistemini Gazprom ile istişare ettiklerini söyledi.

10:16 Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandar Nikolov, Rusya'nın bugünden itibaren Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini kestiğini duyurduğunu bildirdi.

09:30 Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

08:00 Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

07:37 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

07:00 Türkiye, Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına kullanılmak üzere tıbbi malzeme hibe edecek.

03:00 Rusya'nın, Ukrayna'da olup bitenlerle ve Avrupa'nın küresel güvenliğiyle ilgili birtakım suçlamalarını anladığını ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bizim bakış açımıza göre, bu memnuniyetsizlik BM Şartı tarafından önerilen çeşitli araçlara dayalı olarak çözülmelidir. Herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün ihlalinin BM Şartı ile tamamen tutarsız olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Şu anda olanlardan derin endişe duyuyoruz. Ukrayna topraklarının istila edildiğine inanıyoruz." dedi.

02:30 Nükleer emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin tam teşekküllü ilk yardım misyonuna liderlik etmek üzere Ukrayna'ya giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'i ziyaret etti.

02:23 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini söyledi. İstanbul'da Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oldukça ciddi bir atılım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Putin, "Ama ne yazık ki, anlaşmalara vardıktan sonra, müzakerelerin devamı için elverişli koşullar yaratma niyetimizi açıkça ortaya koymamızdan sonra, Buça'da Rus ordusunun hiçbir alakası olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Bu provokasyonu kimin hazırladığını, kimin yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

01:24 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Sovyet dönemi Ukrayna-Rusya kardeşliğini sembolleştiren anıt, verilen kararın ardından belediye görevlileri tarafından yıkıldı.

01:00 Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Bombardıman sonrası bir yerleşim yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

00:45 Dünya Bankası, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasalarında büyük bir şok yarattığını, bunun küresel ticaret, üretim ve tüketim kalıplarını, fiyatları 2024'ün sonuna kadar tarihi yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştirdiğini bildirdi.

00:00 Rus enerji şirketi Gazprom'un bu sabahtan itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirildi.

23:50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.