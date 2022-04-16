Son dakika... Rusya: Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 52. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:15 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri bin 900'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

12:27 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca, yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

12:26 Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

12:20 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.

11:54 Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya'nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

11:39 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybettiği bildirildi.

11:37 Fransa, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşıdı.

10:37 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

10:30 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu. Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi. Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

09:39 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Darinsky bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

01:55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirterek, "Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenski, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

00:16 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Toçka-U" füze sisteminin kullanımı ile "provokasyonlar" hazırladığını iddia etti. Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev şu ifadeleri kullandı: "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek." Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili açıklamalarının "tiksindirici" olduğunu bildirdi.

23:45 Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, "Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı" dedi.

23:30 Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.