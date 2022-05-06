Son dakika... Rusya'dan 'nükleer silah' çıkışı! Net cevap

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 72. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

"RUSYA UKRAYNA'DA NÜKLEER SİLAH KULLANMAYACAK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexei Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını açıkladı.

Zaitsev gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda nükleer silah kullanmayacağını açıkladı. Batı ülkeleri yetkilileri ise Rusya'nın nükleer silah kullanma riskini açıkça dile getiriyorlar.

CIA direktörü William Burns 14 Nisan'da Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı aksilikler göz önüne alındığında, "hiçbirimiz potansiyel olarak taktik nükleer silahlar veya düşük verimli nükleer silahlar kullanmanın oluşturduğu tehdidi hafife alamayız." dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:29 ABD'nin diplomatik baskılarına ve çağrılarına rağmen Hindistan için Rus petrolünün "kaçırılmayacak kadar iyi bir iş" ve "karlı bir ekonomik fırsat" olduğu öne sürülürken, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrolü önemli orandaki indirimlerle satın alabileceği ve Hint rafinelerinin ham petrolü işleyip yurt dışına iyi karlarla satabileceği belirtildi.

14:23 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle "Avrupa Birliğinin (AB) kalbi" sayılan Brüksel'deki Rusya ile bağlantılı sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi planlanıyor.

14:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexei Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını açıkladı.

14:09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını bildirdi.

13:00 Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın derin izlerinin görüldüğü Hostomel kentindeki askeri lojmanlar harabeye döndü.

12:29 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi. Ukrayna'da Rus birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kramatorsk şehrinde 'Energomaşspetstal' fabrikası sahasında bulunan Ukrayna askeri birliklerine ait büyük bir mühimmat deposu yok edildi." ifadesini kullandı.

12:00 Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

07:42 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleteceklerini söyledi.

06:24 ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

05:00 İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden dev dönme dolap London Eye, Ukrayna'ya destek için Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

04:00 Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edildi.

03:00 Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

02:00 Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fiala, "Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya'da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli" dedi.

01:30 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.