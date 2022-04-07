Son dakika... Rusya'dan ''Ukrayna'' iddiası: İstanbul önerilerinden farklı anlaşma sundular

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 43. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:37 Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rusya'nın Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımları nedeniyle son 30 yılın en zor döneminden geçtiğini, ancak Rusya'yı küresel ekonominin dışına itme çabalarının başarısız olacağını söyledi.



14:30 Ukrayna askerleri, takip ettikleri Rus ordusuna ait bir tankı havaya uçurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus tankının imha edildiği bölgeye dair bilgi paylaşmadı.

14:15 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna bize taslak anlaşma sundu, bu İstanbul önerilerinden farklı. Ukrayna, Kırım ve Donbass'ın Putin-Zelenski zirvesinde ele alınmasını istedi, bu kabul edilemez. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor. Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz. ABD, Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor.

13:31 Polonya Fonları ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Polonya'da kalması muhtemel Ukraynalı mülteci sayısını 2 milyon 800 binden 7 milyon 300 bine çıkardıklarını açıkladı.

13:14 Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus topçu birliklerini hedef aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Rus topçu birliğini hedef aldığını bildirdi.

12:59 Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılıp katılmayacağının olayların seyrine bağlı olduğunu söyledi.

12:57 Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışında ruble hamlesine, Avrupa Birliği (AB) tarafında Rus gazından vazgeçmeyi göze alamayan Macaristan olumlu karşılık verdi.

12:55 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında "Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatı, Ukrayna topraklarındaki kara hedeflerine Karadeniz'den dört kez Kalibr seyir füzesi fırlattı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Ukrayna topraklarındaki hedeflerin askeri altyapı olduğunu ileri sürdü.



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11:46 Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ve Polonya'ya olası tehdit oluşturduğunu belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı." dedi.

11:06 Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı. Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü. Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.

11:05 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 900 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 698 tankını kaybettiği bildirildi.



10:44 Rusya Savunma Bakanlığı dün gece düzenlenen operasyonlarla Ukrayna'nın Mykolayiv, Kharkiv, Zaporizhzhia ve Chuhuiv kentlerinde bulunan yakıt depolama tesislerinin imha edildiğini açıkladı.

10:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu. Stoltenberg "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahlar, hafif ve ağır silahlar ve birçok farklı destek ihtiyacını ele alacağımıza eminim." dedi. Müttefikleri hem hafif silahlar hem de daha ağır silahları içeren birçok farklı tür için daha fazla destek sağlamaya çağırdığını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi ülkesini savunmak için silahlara ihtiyacı var." diyerek bugünkü toplantıda bunun önemli bir konu olmasını beklediğini iletti.

09:40 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'ya karşı yeni AB yaptırımlarında bugün ya da yarın anlaşmaya varılabilir." dedi.

09:30 Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı etti.

09:00 NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ikinci gününde. Belçika'daki toplantının ana gündem maddesi ise Ukrayna. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO karargahına girişinde açıklamalarda bulundu. Kuleba, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirterek, NATO'dan isteklerini bir kez daha tekrarladı: NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz ancak daha fazla silaha ihtiyacımız var. NATO üyeleri tereddütleri bir yana bırakıp Ukrayna'nın ihtiyacını karşılamak zorunda. Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek. Ukrayna'da kullanılan her silah ülkemizi savunma için kullanılıyor. Silah tedarikinde saldırı ve savunma amaçlı diye ayrım yapmak iki yüzlülük.

07:36 Japon hükûmeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

02:45 Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı. Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

02:30 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Zelenski, paylaştığı video mesajında, Buça'da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti. Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenski, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz." dedi.

23:50 Ukrayna'nın Buça kentinde Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anları anlatan bir görgü tanığı, "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

23:39 Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binası önünde, Ukrayna'nın Bucha ve diğer şehirlerindeki Rusya saldırısı protesto edildi. Göstericiler, elleri arkadan bağlı şekilde parlamento binasının önünde yere yattı.

23:36 Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.

23:28 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

23:23 Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ukrayna'ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

23:07 İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası SberBank'ın ile Credit Bank of Moscow'un tüm varlıklarını dondurarak, İngiltere'den Rusya'ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdirdi.

23:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.