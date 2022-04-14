Son dakika... Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 50. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı Donbas meselesini güçle çözmeye ittiğini belirterek "Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu." dedi.

11:48 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

11:10 Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor. Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var.' dedi.

10:55 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybettiği bildirildi.

10:54 Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi" denildi.

10:54 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya için savaşın tek sonucunun stratejik yenilgi olduğunu belirterek, "Rus liderliği ya gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın sonucunda uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek" dedi.

10:20 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

09:47 Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ve barış görüşmeleri müzakerecisi Mykhailo Podolyak, Ukrayna'nın olabildiğince fazla ülkenin güvenlik garantörü olarak yer almasını istediğini açıkladı. Podolyak, televizyonda yayınlanan konuşmasında Rusya'nın ise garantör ülke sayısının artmasını istemediğini ifade etti.

09:00 Japonya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, "uluslararası hukukun ihlali" diye niteledikleri Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa kararlılıkla karşı çıkılması konusunda mutabık kaldı.

07:13 Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın, Mali'nin uzun vadeli partneri olduğunu belirterek, bu ülkeyle kurdukları ilişkiye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

05:29 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafta da ihlallerin meydana geldiğini ancak Moskova'nın ihlallerinin nitelik ve boyut olarak çok daha büyük olduğunu vurguladı.

03:12 Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

02:30 Ukrayna, Rusya Donanması'na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." dedi. Zelenski, yayınladığı video mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek, "Avrupa, Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

00:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'ya karşı "birlik" mesajı verdi.

23:50 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteğinde bulunacaklarını duyurdu.