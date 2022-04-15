Son dakika... Ukrayna: Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 51. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:54 Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'daki bina enkazlarından 7 sivilin cesedi daha çıkarıldı.

14:50 Ukrayna'nın Harkov Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün Harkov'da tahliye edilen sivillerin bulunduğu otobüse ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

14:31 Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Vladislav Nazarov, "Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor" dedi. Nazarov, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan Moskova'nın vurulduğunu belirterek, "Karadeniz operasyonel bölgesinde, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan kruvazör Moskova, gemi füzeleri Neptün ile vuruldu. Kruvazör ciddi hasar aldı ve yangın çıktı. Gemidekiler yardım etmeye çalıştı ancak fırtına şiddetliydi. Cephane patlaması kruvazörü ters çevirdi ve batmaya başladı" dedi.

14:06 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti.

13:14 Rusya, ABD'ye Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesinin "eşi benzeri görülmemiş sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

13:10 Kremlin: Ukrayna'da özel askeri harekat kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek.

13:08 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarlara dair ortaya çıkan fotoğraflardan dehşete düştüğünü belirtti.

13:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü saldırılarda 198 çocuk hayatını kaybetti.

12:25 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 20 bin asker, 163 uçak, 144 helikopter ve 756 tankını kaybettiği bildirildi.

11:11 Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü. Sivillerden geriye kalan araçlar, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

11:10 Ukrayna'da başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusların savaş açtığı ülkesine verdiği destek için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirterek "Kimin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu bu zor dönemlerde görebiliyoruz." dedi.

11:00 Azerbaycan, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Moldova'ya geçen Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım yolladı.

10:37 Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'daki çelik fabrikası Ukrayna güçlerinden temizlendi.

10:36 Rusya: Terör ve sabotaj faaliyetlerine karşılık olarak Kiev'deki hedeflere saldırılarımızı artıracağız.

10:33 Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının alıkoyulduğunu bildirdi.

05:06 Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

02:29 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ölümlerini kınadıklarını ve Moskova'ya karşı NATO kapsamında ortak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

01:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

23:50 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Zelenski'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

23:45 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'ya, ülkesinin, Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanması ve müzakere çabalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

23:30 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna'nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin'in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

23:00 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.