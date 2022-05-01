Son dakika... Ukrayna: Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 67. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: RUSYA, ÜLKENİN DOĞUSUNDAKİ SALDIRILARINI GÜÇLENDİRİYOR

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin doğusundaki saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendirdiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırıları hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Rusya, ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendiriyor" denildi. Ukrayna ordusu ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesini kontrol altına almaya çalıştığını ve Mıkolayiv ile Kryvyi Rih şehirlerine taarruz harekatına hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkov kentinden güneyindeki Zaporijya kentine kadar birçok bölgede Rus ordusunun hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Düşmanın saldırı grubu güçlenmeye devam ediyor. 300'e kadar silah ve askeri teçhizat transfer edildi. Ülkenin doğusu ve güneyinde düşman birlikleri, sınır çizgisinin tüm bölümü boyunca aktif operasyonlar yürütüyor" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun ana hedeflerinden birinin Donetsk'deki sanayi şehri Slovyansk olduğunu ifade ederek, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun düzenlediği 9 saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

ZOLOTE KASABASININ YÜZDE 70'İ TAHRİP EDİLDİ

Luhansk Bölgesel yönetimi, Luhansk'taki Zolote kasabasının yüzde 70'inin tahrip edildiğini açıkladı. Luhansk Valisi Serhiy Hayday ise bölgede silahlı çatışmaların yaşandığını belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:40 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donbass'ta baskını artırmaya başladığını belirterek, "Rus askeri liderliği, önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor" dedi.

11:34 Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin doğusundaki saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendirdiğini açıkladı.

11:30 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekildiği başkent Kiev'in Makariv bölgesi harabeyi andırıyor.

11:02 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken, "Ukrayna'yı desteklemek için ABD'nin son adımlarını belirttim" dedi.



10:34 Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Kiev'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştü. Görüşmede Zelenski, ziyaretin önemine değinerek, "Bu sinyal için minnettarım. Bu, ABD halkı, Kongresi, iki partisi tarafından Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali. Bu, ABD'nin Rus saldırganlığına karşı savaşta Ukrayna'yı desteklemekte lider olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

10:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de akaryakıtın azalması nedeniyle halk, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

09:30 İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

07:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalogun dondurulduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden normale dönülebileceğini söyledi.

03:00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kaydetti.

02:00 Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie'nin, savaşın devam ettiği Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

01:00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. AA muhabirine açıklama yapan Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

00:30 ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi. New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, Ukrayna bayrakları ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

00:05 Sırbistan'ın Niş şehrinde Rusya'ya destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan için Yaşıyorum" siyasi hareketinin organizatörleri ve aşırı sağcı eylemciler, Sırplar ve Rusların daimi kardeş olduklarını ve Ruslara sırtlarını asla dönmeyeceklerini dile getirdi.

00:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 9 sivil yaralandı.