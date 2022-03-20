Son dakika... Ukrayna'nın Belarus ile demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

20 Mart 2022 Pazar 07:20 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 07:20

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 25. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

06:07 Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımları toplam 156 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 115,7 milyon Amerikan doları) yükselttiğini açıkladı.

05:33 Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

04:53 Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna'nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04:40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

04:33 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna ve halkına olan güçlü desteklerini tekrarladıklarını belirtti.

04:20 Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus'un Gomel kentine sevk edildiği öğrenildi.

03:40 Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD'nin yaptırımlar çerçevesinden Rusya'nın GPS bağlantısını keseceğini belirterek, Rusya'nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini kaydetti.



03:25 Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıkladı.

02:27 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.

01:24 Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi.

00:27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

00:08 Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 6 yabancı uyruklu gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.