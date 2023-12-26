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Dünya

Soykırım suçlusu Netanyahu'dan skandal açıklama: Beklenti boş bir hayaldir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttukları Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceği beklentisinin 'bir hayal olduğunu' ileri sürdü.

AA26 Aralık 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
Soykırım suçlusu Netanyahu'dan skandal açıklama: Beklenti boş bir hayaldir
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Netanyahu, "The Wall Street Journal" gazetesine yazdığı yazıda, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aşarken, Netanyahu, Gazze'deki sivil kayıplar için ülkesinin değil Hamas'ın suçlanması gerektiğini iddia etti.

Netanyahu, saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin çevresine "geçici güvenlik bölgesi" kurulması gerektiği tezinin yanı sıra Mısır-Gazze sınırında "İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgeye silah kaçakçılığını önleyen" bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

İsrail ile Gazze halkı arasında "barışın sağlanması için Hamas'ın yok edilmesi ve Gazze'nin silahtan arındırılması" gibi bazı ön şartları olduğunu kaydeden Netanyahu, "Filistin yönetiminin Gazze'yi silahsızlandıracağı beklentisi boş bir hayal." yorumunda bulundu.

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi Filistinli yaralandı.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 90'ını yerinden oldu. Harabeye dönen Gazze'de İsrail saldırı nedeniyle 55 bin konut tamamen, 258 bin konut ise kısmen yıkıldı.

  • İsrail Başbakanı
  • Gazze Şeridi
  • Binyamin Netanyahu
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