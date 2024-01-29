Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu darbetti

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu darbettiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın El-Halil bölgesinde kaydedilen görüntüde İsrail askerlerinin yolda beklemekte olan Filistinli çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüdeki Filistinli çocuğun adının Emir el-Cabiri olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, şehirlere, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.