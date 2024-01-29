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Dünya

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu darbetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sokaktaki Filistinli çocuğu darbetti. Katil askerlerin darp ettiği Filistinli çocuğun görüntüleri ortaya çıktı.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 02:22 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu darbetti
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İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu darbettiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın El-Halil bölgesinde kaydedilen görüntüde İsrail askerlerinin yolda beklemekte olan Filistinli çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüdeki Filistinli çocuğun adının Emir el-Cabiri olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, şehirlere, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

  • İsrail askerleri
  • Filistinli çocuk
  • işgal altı

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