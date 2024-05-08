Soykırımcı İsrail Gazze'de ev bombaladı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 215. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'DE BİR EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 7 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının, Zeytun Mahallesi'nin Askule bölgesindeki El-Felah Okulu yakınında El-Levh ailesine ait apartmanı hedef aldığı belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Naim Muhammed el-Levh, eşi Suzan el-Levh ile çocukları Ali, Muhammed, Kerem, Sema ve Meys'in yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde, kurtarma ekiplerinin, ölü ve yaralıları enkaz altından çıkararak Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne kaldırdığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:27 Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

04:46 İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

04:06 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

03:42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.

02:15 Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

01:48 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

01:44 Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı.

01:39 Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

00:13 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının önünde bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici ve University College London (UCL) önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

00:12 Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

00:10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline deniz üstüne kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.