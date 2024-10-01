İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 361. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 19 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:20 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu.

01:49 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna getirildi.

01:00 Filistinli direniş hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli şehit oldu, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 719 Filistinli hayatını kaybetti.