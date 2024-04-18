Soykırımcı İsrail Gazze'ye hava saldırılarını artırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 195. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN, GAZZE'NİN ORTA KESİMİ İLE KUZEY BÖLGESİNE SALDIRILARINDA 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldesinden güçlerini çekerken, Gazze kentine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Daha sonra Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine ve Deyr el-Belah beldesinin doğusuna yönelik yoğun top atışları ve hava saldırıları başlatıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 36 saati aşkın süredir karadan girerek hem yerleşim bölgesinde hem de tarım alanlarında büyük tahribata yol açtığı Beyt Hanun beldesinden de çekildi.

İsrail askerleri, Beyt Hanun beldesine karadan girdiği sırada yerinden edilmiş sivillerin sığındığı merkezi kuşatmaya alarak bazı Filistinlileri alıkoydu.

İsrail, Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nın yanı sıra eş-Şucaiye, ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine de hava saldırılarını artırdı.

İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artırdığı hava saldırılarında 2'si çocuk 17 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okuluna düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:21 Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin ajansın kapatılmasına yönelik çağrılarına atıfta bulunarak "UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor" dedi. Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'ne UNRWA'nın rolünü güvence altına alma çağrısı yaptı.

04:02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 3 daimi üyesi ABD, Rusya ve Çin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), görevine devam etmesinin bölgedeki insani yardımlar açısından önemini ön plana çıkaran açıklamalarda bulundu.

03:50 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda Cezayir, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) varlığını ve çalışmalarını savundu.

02:13 Avrupa Birliği (AB), İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.

02:11 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) Temsilcisi Ziyad Ebu Amr, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek sağlanması ve Gazze Şeridi'ne uyguladığı açlığı durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

01:13 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında 5'i çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti.

00:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, "İsrail hükümeti, UNRWA'ya yönelik karalayıcı kampanyasını doğrulanmamış iddialarla sürdürüyor." dedi.

00:30 Hamas Hareketinin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, ellerinde tuttukları İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmaksızın katiyen teslim etmeyeceklerini açıkladı.

00:00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldesinden güçlerini çekerken, Gazze kentine yönelik hava saldırılarını artırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi. Daha sonra Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine ve Deyr el-Belah beldesinin doğusuna yönelik yoğun top atışları ve hava saldırıları başlatıldı. İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artırdığı hava saldırılarında 2'si çocuk 17 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.