Soykırımcı İsrail gece boyu Gazze'ye ölüm yağdırdı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 211. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYUNCA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 211. gününde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze kentinin es-Saftavi bölgesinde "el-Havrani" ailesine ait evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evin enkazından 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze kentinin güney kesiminden de şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ni onlarca roketle hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının da kentin Aclin, Tel el-Heva ve Şeyh Rıdvan bölgelerindeki 3 evi bombaladığı paylaşılan haberde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hem savaş uçaklarının bombardımanı hem de topçu atışlarla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde hava saldırısının düzenlendiği bir evden 2 sivilin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenlediği bildirilen haberde, Refah kentinde "Ebu Ayneyn" ailesine ait evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de çürümeye yüz tutmuş 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Refah'a yapılacak potansiyel bir saldırının ölüm ve hastalık oranlarını arttıracağına dikkat çekerek, zaten bozuk olan sağlık sistemini daha da 'zayıflatacağı' uyarısında bulundu. Genel Direktör Tedros Adhonam Ghebreyesus olası bir saldırının bölgeyi 'kan gölüne' çevirebileceğini belirtti.

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evden bir Filistinlinin cesedini çıkardığı ve ambulansın buraya ulaşmasını engellediği bildirildi.

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısı öncesi Filistinli sivillerin tahliye planına ilişkin ABD yönetimini bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim iline bağlı Dayr al-Ghusun beldesine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyindeki farklı yerlere düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi yaraladı.

03:28 ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi.

02:00 Fas'ta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

01:09 Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu hasta ve yaralıların bir kısmını Gazze Şeridi'nin güneyinde ve dışındaki diğer hastanelere tahliye ettiği bildirildi.

00:54 ABD'deki Evergreen Üniversitesinde Filistin yanlısı gösterilerde bulunan öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

00:30 Filistin Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından verilen basın özgürlüğü ödülüne bu yıl Gazze'de İsrail'in suçlarını belgeleyen gazetecilerin layık görülmesini takdir etti.

00:19 Hamas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

00:00 Hamas'ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini baltalamaya çalıştığını belirterek, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.