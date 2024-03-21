Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'ye bomba yağdırdılar

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 167. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE KENTİNE YÖNELİK SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, 4 gündür Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi ve çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Hala enkaz altında ölülerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, hastanedeki sağlık ekipleriyle iletişimin tamamen kesilmesinin hemen ardından hastanedeki özel ameliyat binasını havaya uçurdu. Hastaneye sığınan aileler, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Öte yandan Gazze kentinin batısındaki El-Mina bölgesi ile Reşid Caddesinde Filistinlilere ait evlere düzenlenen şiddetli topçu saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail Apache (AH-64) tipi helikopterle Şifa Hastanesinin çevresindeki sivillere ait evlere saldırı düzenledi.

Gazze kentinin batı mahalleleri, Tel el-Hava, Er-Rimal, Şeyh Aclin ve Şatii Mülteci Kampı yoğun topçu bombardımanına maruz kalıyor. Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Dey el-Belah, El-Magazi Mülteci Kampı ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nde Filistinli ailelere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistinli bir anne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda öldürülen çocuklarının cenazesi başında gözyaşı dökerek üzerlerine "üşümesinler diye" battaniye örttü.

İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'nde, İsrail cezaevlerinde 28 Filistinli annenin çocuklarından mahrum kaldığı belirtildi.

İsrailli emekli generali Dan Harel, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları eleştirerek, "(Gazze'yi) kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına alıp aşağılanmış halde terk etmekten korkuyorum." dedi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları dolayısıyla her gün 37 annenin öldüğünü bildirdi.

ABD'de yaklaşık 70 eski devlet yetkilisi, diplomat ve asker, Başkan Joe Biden yönetimine 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı daha sert tavır takınılması çağrısında bulunan mektup gönderdi.

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için sunulan ateşkes kararlarını veto eden ABD'nin esaretinden kurtarmak için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bine dayandı.

ABD medyası, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gizli bir şekilde, Hamas karşıtı Filistinlileri yardımlardan sorumlu tutmaya ve saldırılar sonrası da yönetime dahil etmek için çalıştığını yazdı.

ABD'de 19 Demokrat Partili senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak, Gazze'deki insani duruma ilişkin iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Birçok ülke ve Türkiye'de kitapları sevilerek okunan Fas asıllı Fransız yazar Tahar Ben Jelloun, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının bir soykırım olduğunu belirterek, "Netanyahu'ya mektup yazdım. 'Savaşı kaybettiğini, çünkü herkesi öldürse bile Filistin'in orada kalacağını, Filistin halkının her zaman var olacağını' söyledim." ifadesini kullandı.

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Müeyyed Başarat, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, uluslararası yasaklı mühimmat kullanmasının, can kayıplarını artırmasının yanı sıra tarım topraklarının verimliliğini kaybetmesine de neden olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) resmi şikayette bulunan İngiliz milletvekili Claudia Webbe, Gazze'deki saldırılara müdahil olanların ve İsrail'in uluslararası suç ortaklarının ceza mahkemelerinde yargılanması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaşananları "çocuklara karşı savaş" olarak adlandırdıklarını belirterek, Gazze'nin şu anda çocuklara uygun olmadığını ifade etti.

Güney Afrika'da, "beyaz hükümetin" ırkçı politikalar güttüğü apartheid dönemine tanıklık eden yazar Gillian Slovo, İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddetin ve baskının Güney Afrika'da şahit olduğu olaylara benzer olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerinde 'mesafenin daraldığını ve anlaşmanın yakın' olduğunu söyledi. Blinken, "Gittikçe yaklaşıyor. Bence mesafeler daralıyor ve bence bir anlaşma çok mümkün" dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada Gazze'ye hava operasyonuyla içerisinde pirinç, un, süt, makarna ve konserve gıdaların bulunduğu yardımların gönderildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gelecek hafta İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlamayı "sabırsızlıkla" beklediği belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'ın Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısında bulunan BM karar taslağını sunduğunu söyledi

Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

06:40 Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi.

04:03 Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak Filistin'in Genel Kurul'da "tam üye" olarak tanınmasını istedi.

03:55 Almanya'nın Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi. Protestocular Olaf Scholz'un konuşmasını, İsrail'in Gazze saldırılarını kastederek, "Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.

02:27 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

01:03 Kanada hükümetinin, Parlamento'da bu hafta hükümete "İsrail'e silah ihracatına ilişkin daha fazla yetki verilmesini ve transfer edilmesini durdurması" çağrısında bulunan önergeye rağmen, İsrail'e askeri mal ihracatına ilişkin mevcut izinleri iptal etmeyeceği belirtildi.

00:03 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

00:01 İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 437 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.