Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yeni bir saldırı başlattı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 188. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NİN MERKEZİNDE YENİ BİR SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162'nci Tümen, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sürpriz bir askeri harekata başladı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun "162'nci Tümen liderliğinde" yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, birlikler bölgeye karadan girmeden önce savaş uçaklarının yerin üstünde ve altında çok sayıdaki "düşman altyapısına" saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Manevra Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin kesin istihbarata dayanarak ortak operasyon geçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda deniz kuvvetleri de bölgede faaliyet gösteren askerlere destek amacıyla Gazze Şeridi'nin ortasındaki kıyı bölgesine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi." denildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı çevresinde art arda düzenlediği hava saldırılarıyla operasyon başlattığını kaydetti.

- MALİYE BAKANI SMOTRİCH'TEN "OPERASYONLARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI" AÇIKLAMASI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "Bir kısmı bugün (çarşamba) başlayacak olan Refah, Deyr el-Belah ve Nuseyrat'taki operasyonlarımızı yoğunlaştırmalıyız. İsrail ordusu harekete geçiyor ve buna devam edecek. Hamas'ın organize yapısını parçalayacağız ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaya devam edeceğiz" dedi.



Savaş kabinesi üyesi olan Smotrich, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısıyla ilgili olarak "Refah'a girmenin zaten doğru olduğunu ve askeri baskıyı artırmak gerektiğini" belirtti.

İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesi ve Refah kentindeki operasyonun ertelenmesinin ardından salı günü yapılan kabine toplantısında hararetli bir tartışma yaşandı.

Refah'ta yapılması beklenen askeri operasyonun ertelenmesi konusu, Başbakan Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında "anlaşmazlık ve hararetli tartışmalar" yaşanmasına yol açtı.

İsrail ordusu, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 8 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, dün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yinelemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 545'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162'nci Tümen, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sürpriz bir askeri harekata başladı." ifadelerine yer verildi. Operasyonun "162'nci Tümen liderliğinde" yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, birlikler bölgeye karadan girmeden önce savaş uçaklarının yerin üstünde ve altında çok sayıdaki "düşman altyapısına" saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetleri, İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail'de savaş kabinesinin Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün toplanacağı belirtildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde bulunan el-Beşir Camisi'ne düzenlediği hava saldırısında bir çalışanının ağır yaralandığını duyurdu.

Almanya'da "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" partisinin milletvekilleri, hükümete İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davayla, İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin uyarılması ve İsrail'e giden bütün askeri yardımların kesilmesini amaçladıklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin ev ve aracını ateşe verdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzey bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu çıkan duman, Gazze kentinden görüntülendi.

İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 188 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırı ve ambargo devam ederken Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım malzemesi indirildi. Yardımların paraşütle inişi, Gazze kentinden görüntülendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zehra bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yineledi.

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarını ve torunlarını hedef almasının "sahadaki başarısızlığını doğruladığını" belirtti.

01:00 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı torunlarının Gazze Şeridi'nde öldürülmesinin, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.

00:14 Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

00:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararının tüm BM üyesi ülkelerce uygulanması gerektiğini söyledi.

00:00 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.