Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta ev bombaladı: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 194. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU REFAH'TA BİR EVİ BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Hunud" ailesine ait evi hedef aldığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail ordusunun bombardımanında 4'ü çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

Görgü tanıkları da İsrail'in bombaladığı bölgede yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin bulunduğunu, büyük bir yıkımın yaşandığını belirtti.

- GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, 5 kattan fazla artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz olduğu Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:23 Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için İsrail'e itidalli davranma çağrısı yaptı.

02:18 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

01:53 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgede çatışmanın genişlemesinin önüne geçilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistin meselesine kalıcı ve kesin çözüm bulunması çağrısında bulundu.

01:20 Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını sona erdirmenin yollarını görüştü.

00:36 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

00:06 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail'e yaptığı misillemeye karşılık verme konusundaki kararı İsrail'in vereceğini, ABD olarak bölgede çatışmaların yayılmasını istemediklerini ve İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

00:00 Ürdün ile Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "bölgede tehlikeli bir tırmanışa yol açan" saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.