Soykırımcı İsrail ordusundan Şifa Hastanesi'nde katliam! Bir toplu mezar daha bulundu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 215. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN BASKIN YAPTIĞI ŞİFA HASTANESİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ TOPLU MEZARDAN 49 CESET ÇIKARILDI

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

- İSRAİL ASKERLERİNİN BASKIN YAPTIĞI 3 HASTANEDEKİ 7 TOPLU MEZARDAN 520 CESET ÇIKARILDI

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığına vurgu yapılan açıklamada, bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde 3, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde 3 ve Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi.

- "İSRAİL'E İNSANLIĞA KARŞI İŞLEDİĞİ BU SUÇLARI ABD'NİN TAM DESTEĞİYLE SÜRDÜRME İZNİ VERİLİYOR"

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Filistin halkına karşı hastanelerde ve hastane dışında işlediği soykırım ve süregelen cinayet suçlarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bu çirkin suçu kınama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



"Toplu mezarlardan ve insanlığa karşı sürdürülen bu saldırılardan ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in" sorumlu tutulduğu açıklamada, "İsrail'e insanlığa karşı işlediği bu suçları ABD'nin tam desteğiyle sürdürme izni veriliyor." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'de soykırım savaşı ile sağlık sistemine ve hastanelere yönelik savaşın durdurması için" İsrail'e baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in "Gazze'de sağlık çalışanlarına, hastalara, yaralılara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve genel olarak sivillere karşı işlediği insanlık suçlarına yönelik bağımsız, uluslararası bir soruşturma açılması" çağrısında bulunuldu.

- ŞİFA HASTANESİNDE İSRAİL BASKININDAN GERİYE YIKIM VE KATLİAM KALDI

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.



Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Refah'taki kara saldırılarının genişletilmesinden endişe duyduklarını belirtti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin orta kesimindeki binaları topçu atışıyla hedef aldığı, saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun doğusunda kara saldırı başlattığı Refah'ta çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli, bu saldırıların daha da genişletilmesi ihtimali ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle endişe içinde bekliyor.

İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'de faaliyet gösteren İspanyol şirketlere mektup göndererek, "Filistin'deki soykırıma katkı yapmamaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediği, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı ve yaralıların tedavi edilemediği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bombaladığı amcasının evinde tek hayatta kalan kişi olan Filistinli genç kız Rim Hamdeka, yalnız kaldığını, tedavi görmek için de Gazze dışına çıkma ümidinin kalmadığını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi.

İsrailli analistler, Hamas'ın esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul etmesinin "Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ikilem içerisinde bıraktığı" değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 640'a yükseldi.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda dış vesayeti reddettiklerini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Pakistanlı siyasetçi ve "Özgür Gazze" hareketi lideri Muştak Ahmet Han, İslam işbirliği Teşkilatının (İİT), Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmak için her türlü seçeneği kullanması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 35 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.

Malezya, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı son saldırıları "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırmasının bölgeyi "mezarlığa çevirebileceği" uyarısında bulundu.

Gazze'de 9 yıldır Türk Kızılay delegasyon üyesi olarak görev yaparken, İsrail bombardımanında bacağından yaralanan Filistin asıllı Türk vatandaşı Muhammed Askeri, Türkiye'de tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesiyle birlikte tekrar Filistin'e döneceği günü bekliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonunu kınayarak uluslararası eylem çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden yıkıcı saldırıları yüzünden evini, işini ve icra ettiği sanat dalıyla ilgili hayallerini kaybeden Filistinli kadın ressam Ula en-Nemera, Gazze'deki hayat gibi çizdiği resimlerde de artık gri tonun hakim olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Kerem Ebu Salim (Şalom) ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e bomba sevkiyatının, Tel Aviv yönetiminin Gazzelilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı kararı almasının ardından geçen hafta durdurulduğu ileri sürüldü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" saat 15.00'te Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı.

06:27 Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

04:46 İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

04:06 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

03:42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.

02:15 Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

01:48 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

01:44 Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı.

01:39 Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

00:13 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının önünde bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici ve University College London (UCL) önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

00:12 Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

00:10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline deniz üstüne kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.