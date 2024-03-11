Soykırımcı İsrail, ramazanın ilk gününde Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda ölü var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 157. gününde sürüyor.

İSRAİL, RAMAZANIN İLK GÜNÜNDE GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye saldırılarına 157. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bir ev hedef alındı, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail topçuları Han Yunus'un doğusunu hedef alırken, savaş uçakları da Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'nde birçok evi bombaladı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, Refah kentinin Selam Mahallesi'nde Mısır sınırı yakınındaki tarım arazilerini bombaladı.

Savaş uçakları Gazze kentinin batısını, Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı ile sahildeki bir kaç evi hedef aldı, saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 654 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu ramazanın ilk gününde Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi

Pakistan'da binlerce kişi, işgal altındaki Gazze'ye desteğini göstermek ve "İsrail'in soykırımının derhal son bulmasını" talep etmek amacıyla gösteri yaptı.

İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

07:04 ABD Başkanı Joe Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandı.

03:20 Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.

02:53 96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.

02:27 Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yedinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

00:45 ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi.

00:29 Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.

00:21 İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.

00:08 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

00:03 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphposa, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de soykırım davası kapsamında verdiği tedbir kararlarını uygulamadığını söyledi.

00:00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen yakın zamanda Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Hamas'a karşı askeri operasyon başlatacaklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, bölgede açlık ve susuzluk nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.