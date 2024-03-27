Soykırımcı İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 173. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN REFAH'A DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

07:00 Fas'ta, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarının durdurulması talebiyle gösteri yapıldı.

05:44 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinin resmi kurumlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine daha fazla sempati göstermeleri ve gösteri yapma özgürlüğü vermeleri çağrısında bulundu.

04:55 Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

03:27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında çıkan olaylarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

03:24 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini durdurma kararı verdiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak.

02:07 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

01:37 Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze'de iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü ileri sürdüğü açıklamanın şüpheli olduğunu belirtti.

01:23 Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride bir otoyolu trafiğe kapatırken, polis müdahalesinde 2 kişi gözaltına alındı.

00:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

00:15 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi heyetiyle, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

00:01 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kuracağını açıkladığı geçici limanın güvenliğini sağlamada İsrail'in rol oynayacağını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.