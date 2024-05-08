Soykırımcı İsrail Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 215. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN TOPÇU ATIŞLARI SONUCU REFAH'TAKİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN ÇIKTI

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu.

Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki İsrail askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.

Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.

Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların devam ettiği kaydedilmişti. Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden dumanların yükseldiği; silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ



Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonunu kınayarak uluslararası eylem çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden yıkıcı saldırıları yüzünden evini, işini ve icra ettiği sanat dalıyla ilgili hayallerini kaybeden Filistinli kadın ressam Ula en-Nemera, Gazze'deki hayat gibi çizdiği resimlerde de artık gri tonun hakim olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Kerem Ebu Salim (Şalom) ve Refah sınır kapılarını yeniden açmayı taahhüt ettiğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e bomba sevkiyatının, Tel Aviv yönetiminin Gazzelilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı kararı almasının ardından geçen hafta durdurulduğu ileri sürüldü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" saat 15.00'te Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı.

06:27 Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

04:46 İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

04:06 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.

03:42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.

02:15 Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

01:48 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

01:44 Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı.

01:39 Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

00:13 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının önünde bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici ve University College London (UCL) önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

00:12 Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

00:10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline deniz üstüne kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.