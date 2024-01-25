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Dünya

Soykırımcı İsrail yine çocukları katletti! Gazze'ye ağır bombardıman

Terör devleti İsrail, 111 gündür soykırım uyguladığı Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 Filistinli çocuğu katletti.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 02:59 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yine çocukları katletti! Gazze'ye ağır bombardıman
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kamplarındaki evleri bombaladığı belirtildi.

Haberde, hava saldırılarına maruz kalan evlerin enkazında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğüne işaret edilen haberde, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin obüs toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

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