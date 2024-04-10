Soykırımcı İsrail'den bayramın ilk gününde Gazze Şeridi'ne onlarca hava saldırısı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 187. gününde sürüyor.

İSRAİL'DEN BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE GAZZE ŞERİDİ'NE ONLARCA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordunun açıklamasında, "Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi." denildi.

Açıklamada, saldırıların, "askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını" kapsadığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Filistinli direnişçilerle yüz yüze çatışmaların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Cibaliya bölgesinden Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine bir roket atıldığı ve Şucaiye'de de İsrail askerlerine toplu saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini "hata" olarak nitelendirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesinin Başkanı Ridouane Chahid, Filistin bayrağı asarak Gazze'deki halkla dayanışma sergilemeyi amaçladıklarını, çok fazla destek aldığını ve başka belediyelerin de girişimi takip edeceğini söyledi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıp merkezi olan ancak tamamen kullanılmaz hale gelen Şifa Hastanesi yakınında, İsrail'in tahrip ettiği mezarlığın yıkıntıları arasında Filistinli baba kızının cesedini arıyor.

Ürdün'de Ramazan Bayramı hutbelerinde İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek mesajları vurgulandı.

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla gösteri organize edildi.

03:22 İsrail'in, Hamas'ın varılması için çaba harcanan anlaşma kapsamında serbest bırakılmasını isteyeceği Filistinli tutuklular konusunda veto hakkı talep ettiği ileri sürüldü.

01:47 İsrail ile Hamas arasında varılması için çaba harcanan anlaşma çerçevesinde arabulucuların, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönecek yerinden edilmiş Filistinlilerin denetimini, İsrail ordusunun yerine Mısır'ın yapmasını önerdiği iddia edildi.

00:18 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin Refah kentine ilişkin alternatif planları İsrail tarafına sunduklarını belirterek, "ABD olarak 1,3 milyon kişinin sığındığı Refah'a yönelik bir kara işgalinin (doğru olduğuna) inanmıyoruz. Bu, adım atmanın en doğru yolu değil, Refah'ta Hamas'ın peşinden gitmenin daha doğru yolları var." dedi.

00:15 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin "soykırım suçu teşkil etmediğini" savundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.