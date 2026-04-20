Soykırımcı İsrail'den beklendik saldırı... Ateşkesi yine ihlal ettiler

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları, geçici ateşkese rağmen durulmadı. Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyyet Cisir beldesine düzenlenen hava saldırısında 6 kişi yaralandı. Ateşkes ihlali, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN ATEŞKESİ HİÇE SAYAN HAVA SALDIRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Kakaiyyet Cisir beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN İŞGALİ VE 1 MİLYONU AŞKIN YERİNDEN EDİLEN SİVİL

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'NUN ATEŞKESİ KABUL ETMESİNE RAĞMEN İŞGAL SÜRÜYOR

Lübnan ve soykırımcı İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.