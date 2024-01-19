Soykırımcı İsrail'den Gazze Şeridi'ne ağır bombardıman: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 105 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE ŞERİDİ'NDE 77 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 77 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi yakınındaki bir evi hedef alması nedeniyle en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi, birçoğu da yaralandı.

Ayrıca, Gazze kentinin es-Sabra Mahallesinde, İsrail güçleri Nur Camisini hedef alarak çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş gemileri, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyini bombalarken, savaş uçakları ve obüsleri de Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli yerleri hedef aldı.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde İsrail ordusunun el-Kazımi ailesine ait bir evi hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail güçleri, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresine de tanklarla baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait obüsler de kentteki Filistin Kızılayına ait el-Emel Hastanesi çevresini bombaladı, kentin güneyindeki evleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi.

Sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarıyla 77 Filistinlinin öldürüldüğünü, onlarcasının da yaralandığını belirtti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Her 10 İspanyol'dan 6'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkıyor

BM: 2023, Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 77 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail kökenli Britanyalı tarihçi Avi Shlaim, İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 aydan uzun süredir devam eden saldırılarına ilişkin, "Gazze'de gerçekleştirilen yıkımın ve vahşetin boyutlarına baktığınızda, Gazze'nin tamamen imhası, evlerin yüzde 60'ının yok edilmesi, açlığın silah olarak kullanılması gibi eşi benzeri görülmemiş bir katliam görüyorsunuz. Bu durumda şu sonuçtan kaçınmak zor; İsrail bugün ikinci Nekbe'yi gerçekleştiriyor." dedi.

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Clare Daly ve Mick Wallace, Gazze'deki rehinelerin salıverilmesi ve Hamas'ın tasfiyesi şartıyla dün AP'de kabul edilen "kalıcı ateşkes" çağrısı kararının "utanç verici" olduğunu belirtti.

Kanser hastası Filistinli foto muhabiri Yusuf Ebu Said, artan ağrılarına rağmen elinden hiç bırakmadığı fotoğraf makinesi ile İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemeye devam ediyor.

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İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkede Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı eleştiriler artarken "halkın güvenini yeniden kazanmak için" gelecek aylarda seçime gidilmesi gerektiğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.

04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.

00:46 Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü İtalyan Francesca Albanese, "İsrail, işgal altında tuttuğu halkla savaşamaz. Sivil ve askeri hedefler, siviller ve savaşçılar arasındaki ayrım ilkesine saygı gösterilmemiştir." dedi.

00:24 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını açıkladı.

00:07 ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin devleti kurulmasına karşı" olduğuna ilişkin açıklamasının ardından, iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 368 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.