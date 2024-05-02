Soykırımcı İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 209. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Avde Hastanesine 7 kişinin cenazesi getirildi.

Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yapılan saldırıda yaralanan 5 Filistinli de hastaneye ulaştırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen ordu hattı "Netzarim" koridorunun genişletilmesi süreci kapsamında, Zehra kenti ve Muğraka bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:47 Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

03:12 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz." dedi.

02:19 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

00:10 ABD'nin New York eyaletindeki üniversite kampüslerinde, Filistin'e destek gösterileri her türlü müdahale ve kısıtlamaya rağmen devam ederken Fordham Üniversitesi, protestoların son adresi oldu.

00:06 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

00:05 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrailli yetkililere, "Suudi Arabistan ile normalleşmenin de Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu" söylediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.