Soykırımcı İsrail'den Kemal Advan Hastanesi kuşatması! Alıkonulan müdür ve personelin hayatları tehlike altında

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 451. gününde sürüyor.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU HASTANE MÜDÜRÜ VE SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMU AÇIKLANMALI

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı sırasında zorlu koşullara rağmen "sağlık ve insanlık görevini onurlu bir şekilde yerine getirdiği" belirtildi.

Hastaların tedavi hakkını savunan Ebu Safiyye'nin maruz kaldığı durumun endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin alıkoyduğu hastane müdürü Ebu Safiye ve sağlık personelinin hayatları tehlike altında. Uluslararası topluma bu kişilerin durumunun ortaya çıkarılıp gecikmeden derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin bırakılması için "derhal müdahale edilmesini" istedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak yaptığı baskına ilişkin, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman." dedi

03:57 Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), Filistin güvenlik güçlerinin birkaç haftadır "operasyon" düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki tüm ölümlere ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu

00:43 İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

00:01 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin durumunun açıklanması çağrısında bulundu

00:00 İsrail ordu radyosu, Gazze'nin kuzeyinde ekim ayından bu yana 40 askerin öldüğünü duyurdu