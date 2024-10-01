Soykırımcı İsrail Lübnan'a karadan saldırı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.



İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.



İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİ İLE BAŞKENT BEYRUT'A SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

Sağlık kaynakları, kampa düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Makdah ile eşi Nazmiye Hamudi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail Lübnan sınırındaki 3 yeri askeri bölge ilan etti.

03:57 İsrail ordusu, Akdeniz semalarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.

03:50 İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

02:45 Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

02:39 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu'da bölgesel düzeyde gerilimi düşürmenin acil ve gerekli olduğunu belirtti.

02:27 İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

01:27 İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 95 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı belirtildi.

01:00 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

01:00 İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yarın Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı.

00:32 İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

00:26 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna ve Orta Doğu'da "rutin hale gelen katliamı" kınayarak, uluslararası topluma daha fazla sessiz kalmama çağrısı yaptı.

00:20 İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı.

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

00:02 Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar konusunda kendilerini bilgilendirerek bunları "sınırlı operasyonlar" olarak tanımladığını açıkladı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.