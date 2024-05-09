Soykırımcı İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 216. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 904'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 904'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 514'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yönelterek istifa etmesini istedi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri, polis müdahalelerine rağmen sürüyor.

Filistinli siyasi analist Süleyman Beşşarat, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin, Tel Aviv yönetiminin, daha fazla zaman kazanmayı istemesi nedeniyle "mümkün olduğu kadar uzun süre devam edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'te yüzlerce öğrenci, ABD'nin Dakka Büyükelçiliği yakınlarında Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Gazze'deki en büyük tüp bebek merkezi olan "El-Basma"ya yönelik İsrail saldırısı sonucu 5000'den fazla tüp bebek embriyosunun zarar görmesi, oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle çocuk sahibi olmayı bekleyen aileleri zor durumda bıraktı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını istedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırısı nedeniyle bölgede mahsur kalan Filistinli siviller konusunda endişe duyduklarını ifade ederek, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik." dedi.

Filistinli doktor Ahmed Cuda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, hastane ve sağlık merkezlerine ulaşma imkanı olmayan hastalara kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda sağlık hizmet veriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, Tel Aviv'in kara saldırısı başlattığı kenti "tamamen işgal etmesi" çağrısı yaptı.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin Refah'a kara saldırısı nedeniyle bu ülkeye silah göndermemesinin, 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze Şeridi'ndeki saldırı planlarını değiştirebileceğini belirtti.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Refah'taki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Refah'ta yaklaşık olarak her 850 kişiye bir tuvalet düşmektedir. Duşlar için durum dört kat daha kötüdür. Yani yaklaşık her 3 bin 500 kişiye bir duş düşmektedir" dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez havadan ve karadan saldırı başlattığı duyuruldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden'ın, Refah kentine geniş çaplı saldırı yapması durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı uyarısının "ileriye yönelik iyi bir adım" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi.

BM: İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi (Gazze Şeridi'ndeki) Refah'tan ayrıldı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, 7 aydır savaş suçlarının işlendiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için İngiliz hükümetini İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Refah'a kara saldırısının Gazze'de son 6 aydır yaşanan felaketin ardından yeni bir felaketin daha yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasını, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin Nazilerle yaptığı anlaşmaya benzetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze Şeridi'ne giren insani yardım miktarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, hava koşulları nedeniyle inşası geciken, Gazze'ye insani yardımı kolaylaştırması öngörülen geçici iskelesinin inşaatını tamamladığını duyurdu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından ABD'li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti'ye oy vermekte "tereddüt" edeceklerini öne sürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

03:52 Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.

02:50 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

01:38 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.

00:46 İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda somut ilerleme kaydedildiği bildirildi.

00:45 Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek amacıyla Hollanda'daki üniversitelerde başlayan protestolara polis müdahalesi sürdü.

00:44 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

00:43 Filistin'e destek için kurulan çadır kampı polis baskınına uğrayan George Washington Üniversitesi (GWU) öğrenci temsilcilerini kabul eden ABD Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Cori Bush, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkının İsrail eleştirilerini susturmak adına gasbedildiğini vurguladı.

00:29 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

00:24 Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapının kısmen zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.