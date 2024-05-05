Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e yükseldi

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 212. gününde sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 683'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 212 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 29 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 683'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 18'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinin önünde toplanarak Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için gelen bakanların binaya girişini engellemeye çalıştı.

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3'ü ağır 10 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden doktor Adnan el-Berş (50), İsrail'in 7 aydır sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına rağmen bölgedeki yaralılara sağlık hizmeti vermekten bir an olsun vazgeçmedi.

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında, üye devletlere Gazze'de derhal ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için "birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi, çatışmaları genişletme ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'da, İHH ve Uluslararası Üniversite Öğrencileri (UDEF) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takası mutabakatı için dile getirdiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebini kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı aldı.

İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e, yaralıların sayısı ise 78 bin 18'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan insanlık dramına değinerek, "Kuzeyde açlık var, tam anlamıyla açlık var ve güneye doğru ilerliyor" dedi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddi olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin önde gelen üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilerin kampüs girişlerini kapatmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde öğrencilerin Filistin'e destek için kurduğu kampa polis biber gazıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldığını, hastanenin limitli kapasite ve kaynaklarla çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Remle cezaevi hastanesinde Filistinlilerin tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in tüm askeri güç ve teçhizatını derhal ve koşulsuz bir şekilde Gazze'den çekmesinin ve taraflar arasındaki esir değişiminin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

ABD'nin Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Filistin yanlıları gösteri yaptı.

05 MAYIS 2024 PAZAR

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi ile binlerce metre su şebekesinin yıkıldığı belirtildi.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Başkan Joe Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

İsrailli heyetin, esir takası müzakereleri konusunda Hamas'tan yanıt alana kadar dolaylı görüşmeler için Kahire'ye gitmeyeceği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

23:03 İsrail saldırıları nedeniyle kuzeyden göç ederek Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, ateşkesin yürürlüğe girmesi ve kuzeydeki evlerine dönmek için gösteri düzenledi.

