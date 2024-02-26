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Dünya

Soykırımın bilançosu... Gazze'ye 70 bin ton patlayıcı atıldı

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın eşi benzeri görülmedi. İşgal güçleri bölgeye yönelik 70 bin ton patlayıcı kullandı. Şu ana kadar Gazze'de toplam 19 savaş suçu işleyen İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin sivili kasten katletti. Son olarak Soykırım ordusu 500'den fazla cami ve kiliseyi, 300'den fazla üniversite ve okulu, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'inden fazlasının da hizmet dışı kalmasına sebep oldu.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Soykırımın bilançosu... Gazze'ye 70 bin ton patlayıcı atıldı
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı evlere 70 bin ton bomba attığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail'in Gazze'de işlediği ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail Gazze'de, 19 tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Bunların başında ise kişilere karşı işlenen suçlar yer aldı.

30 BİN SİVİL KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kasten öldürdü. 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi. Bu kişilere zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yapıldı. 2 milyon Filistinli yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmeye zorlandı.

İsrail askerleri, Ez-Zeytun, Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahalleleri ile El-Megazi Mülteci Kampı ve Gazze'nin batı bölgesinde yüzlerce kişiyi canlı kalkan olarak kullandı.

İsrail, başta hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve çeşitli sivil kuruluşlar olmak üzere sivil hedeflere yönelik yüz binlerce saldırı gerçekleştirdi.

AÇ BIRAKMA SOYKIRIM YÖNTEMİ

İnsanların onurunu ayaklar altına alan İsrail askerleri, binlerce kez kadınları ve çocukları soyunmaya zorladı ve onları aşağılayıcı bir şekilde sınır bölgelerine taşıdı.

Kuzey başta olmak üzere Gazze'nin tamamında ablukayı sıkılaştıran İsrail, aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullandı.

Filistinlilerden, evlerini terk etmeleri ya da alıkonmaları sırasında ya da yaşadıkları evlerden ve Filistin kurumlarından yaklaşık 300 milyon şekellik nakit para, altın, mücevher ve değerli eşya çalındı.

35 HASTANEDEN 31'İ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İsrail saldırılarda, 500'den fazla cami ve kiliseyi, 300'den fazla üniversite ve okulu, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'inden fazlasını da hizmet dışı bıraktı.

İsrail, sivil yaşam alanlarına 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı.

İsrail, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan 200'ü aşkın arkeolojik ve tarihi alanı yok etti.

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