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Dünya

Sözcüleri duyurdu! BAE askeri gemisine el koydular

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini el geçirdiklerini duyurdu.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:04
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, koalisyona bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." ifadesini kullanan Seri, bunun kendilerine karşı devam eden abluka ve saldırılara bir yanıt olduğunu savundu.

Seri, geminin, "Yemen halkının güvenliğini ve istikrarını hedef alan düşmanca eylemler yürüttüğünü" ileri sürdü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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