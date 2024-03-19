İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3402
  • EURO
    35,1819
  • ALTIN
    2244
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sözde müttefik ABD'den teröristlere çelenk!

Irak'ın Süleymaniye kentinde düşen iki helikopterde ölen 9 PKK'lı terörist için düzenlenen anma törenine katılan ABD'li askerler çelenk de bıraktı.

19 Mart 2024 Salı 08:24 - Güncelleme:
Sözde müttefik ABD'den teröristlere çelenk!
ABONE OL

ABD'li subaylar geçen sene Irak'ın Süleymaniye kentinde düşen iki helikopterde ölen 9 PKK'lı terörist için düzenlenen anma törenine katıldı. ABD'liler Suriye'nin Kamışlı kentindeki törende çelenk de bıraktı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi ABD'nin komutanları, Suriye'de 19 Mart 2023'te helikopter düşmesi sonucu ölen 9 terörist için düzenlenen anma törenine katıldı.

Kamışlı'daki törende ABD'li üst düzey subaylar, çelenk bırakıp destek açıklamalarında bulundu.

Törene katılan ABD subayları, teröristler için yapılmış bir anıta, PKK bayrağının renkleri olan sarı, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde çiçeklerden oluşan bir çelenk bıraktı.

Ardından ABD'li komutanlar, önce Abdi ile el sıkışıp kameralara poz verdi, sonrasında törendeki diğer üst düzey teröristlerle selamlaştı.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi yaptığı konuşmada, destekleri için ABD'li ortaklarına teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.