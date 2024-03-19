Sözde müttefik ABD'den teröristlere çelenk!

ABD'li subaylar geçen sene Irak'ın Süleymaniye kentinde düşen iki helikopterde ölen 9 PKK'lı terörist için düzenlenen anma törenine katıldı. ABD'liler Suriye'nin Kamışlı kentindeki törende çelenk de bıraktı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi ABD'nin komutanları, Suriye'de 19 Mart 2023'te helikopter düşmesi sonucu ölen 9 terörist için düzenlenen anma törenine katıldı.

Kamışlı'daki törende ABD'li üst düzey subaylar, çelenk bırakıp destek açıklamalarında bulundu.

Törene katılan ABD subayları, teröristler için yapılmış bir anıta, PKK bayrağının renkleri olan sarı, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde çiçeklerden oluşan bir çelenk bıraktı.

Ardından ABD'li komutanlar, önce Abdi ile el sıkışıp kameralara poz verdi, sonrasında törendeki diğer üst düzey teröristlerle selamlaştı.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi yaptığı konuşmada, destekleri için ABD'li ortaklarına teşekkür etti.