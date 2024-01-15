S&P, küresel sukuk ihracının 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyor

S&P, "Sukuk Görünümü 2024: İhtiyatlı Bir Şekilde İyimser" başlıklı rapor yayımladı.

Derecelendirme kuruluşunun söz konusu rapora ilişkin açıklamasında, bazı temel İslami finans ülkelerindeki artan finansman ihtiyaçları ve küresel likidite koşullarının gevşemesi sayesinde küresel sukuk ihracının, 2024'te 160 milyar dolar ila 170 milyar seviyesine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Küresel sukuk ihracının 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 düşüşle 168,4 milyar dolara gerilediği bildirilen açıklamada, ihraç hacmindeki düşüşün temel olarak Suudi Arabistan'ın bankacılık sistemindeki sıkılaşan likidite koşullarından ve Endonezya'nın düşük mali açığından kaynaklandığı, ancak düşüşün döviz cinsinden sukuk ihracındaki artışla bir miktar telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, dijitalleşmenin, sukuk ihracını kolaylaştırarak bazı fırsatların önünü açabileceği ancak bunun, yasal belgelerin uyumlaştırılmasını ve İslam hukukunun standartlaştırılmış bir yorumunu gerektireceği belirtilerek, İslami finans kurumlarının ilgili standardı benimsemesinin, sukuk araçlarının niteliğini ve risk özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilmesi nedeniyle orta vadede ihraç hacimlerini azaltabileceği kaydedildi.