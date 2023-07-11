Srebrenitsa kurbanları anılıyor

Başkentte yerel saatle 12.00'de soykırım kurbanlarının anısına sirenler çalarken, kentte bir dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu. Saraybosna'da araç kullanan vatandaşlar, siren sesiyle bulundukları alanda kaldı.

Soykırım kurbanları anısına Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden ise sessiz atlayış gerçekleştirildi. Mostar Köprüsü'nden yerel saatle 11.07'de yapılan atlayışla "Srebrenitsa'da yaşananların, dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmaması gerektiği" mesajı verildi.

Organizatörlerden Adela Gosto, bugün sessizliğin binlerce kelimeden daha anlamlı olduğunu belirterek, "Bizler her yıl Srebrenitsa soykırımını anmaya devam edeceğiz." dedi.

Soykırımın 28'inci yılı dolayısıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da anma töreni düzenlendi.

Karadağ Boşnak Meclisince düzenlenen tören kapsamında, Pobrezje Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakıldı. Törene, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.

- 30 SOYKIRIM KURBANI TOPRAĞA VERİLECEK

Bu yılki törenlerde soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Soykırımın 28. yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurban ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic.

- SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı bugün 6 bin 751'e yükselecek.