İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3776
  • EURO
    34,7827
  • ALTIN
    2395.34
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ile ilgili karar BM'ye gönderildi
Dünya

Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ile ilgili karar BM'ye gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesi için bir karar tasarısı gönderildi.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ile ilgili karar BM'ye gönderildi
ABONE OL

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısında, 11 Temmuz'un Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesi talep ediliyor.

Karar tasarısında, Srebrenitsa Soykırımı'nın inkarı ile insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlularının yüceltilmesi kınanıyor.

Soykırım kurbanlarının kimlik tespiti ve cenazelerine ulaşmaya yönelik çalışmaların devamının öneminin altı çizilen karar tasarısında, tüm suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Karar tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz bilinmiyor. BM Genel Kurulunda her ülkenin bir oy hakkı bulunuyor. BM Güvenlik Konseyinin aksine, hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor.

Bağlayıcılığı olmasa da Genel Kurul kararlarının siyasi ağırlığı bulunuyor ve uluslararası topluma güçlü mesaj veriyor.

Bosna Hersek'in BM Daimi Temsilcisi Zlatko Lagumdzija, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya ve Ruanda tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkenin de destek verdiği karar tasarısının BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ile tüm daimi temsilciliklere gönderildiğini bildirmişti.

SIRPLAR VE RUSLAR KARŞI ÇIKIYOR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, tasarının temel amacının, Sırp halkını özgürlükçü ve bağımsız politikasından dolayı cezalandırmak ve Kosova konusunda ek olarak baskıya maruz bırakmak olduğunu savunmuştu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ise "Orada yaşananlar savaşın verdiği yorgunluk, nefret ve acılar sonrası yaşanan bir suçtu ancak soykırım değildi. Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadı, bu 'korkunç kelime' bizim değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın sırtına yüklenmek istenen bir kelimedir." açıklamasında bulunmuştu.

Dodik, BM Genel Kurulu'nda Srebrenitsa soykırımı hususunda bir karar alınması durumunda, RS yetkililerin Srebrenitsa'da toplanarak, buranın "kendilerine ait olduğunu" göstereceklerini söylemişti.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic de Sırbistan'ın BM'de bu tür eylemlere karşı çıkacağını dile getirmişti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarının konuyu "tek taraflı" ele aldığını iddia etmişti.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

  • Srebrenitsa
  • soykırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.