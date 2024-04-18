Srebrenitsa soykırımının inkar edildiği ayrılıkçı gösteriye binlerce Bosnalı Sırp katıldı

Ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşta, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının inkar edildiği Banjaluka'daki ayrılıkçı gösteri, RS hükümetince organize edildi.

Binlerce Bosnalı Sırpın katıldığı gösteride, RS Başkanı Milorad Dodik ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic ve Sırp bakanlar yer aldı.

Gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağına tepki olarak düzenlenen gösteride konuşan RS Başkanı Dodik, "1995'te Srebrenitsa'da yaşananların arkasında 'suç' bırakan bir hata" olduğunu söyledi.

"SREBRENİTSA'DA SOYKIRIM YAŞANMADI"

Dodik, "Burada, RS adına tüm kurbanlara saygımı sunuyor ve ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Orada yaşananlar savaşın verdiği yorgunluk, nefret ve acılar sonrası yaşanan bir suçtu ancak soykırım değildi. Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadı, bu 'korkunç kelime' bizim değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın sırtına yüklenmek istenen bir kelimedir." diye konuştu.

Savaşta, Srebrenitsa'da 3 bin 500'e yakın Sırp'ın da öldürüldüğünü savunan Dodik, "Bunu yapmayın, çünkü bunun Bosna Hersek'teki hayata bir katkısı yok. Bu bizi kalıcı olarak ayırıyor. Sırp halkının soykırımcı olduğunu söylemek isteyen sizlerle birlikte yaşamak istemiyoruz. Biz sizinle aynı ülkede olmak istemiyoruz ve olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Dodik, savaş istemediklerini belirterek, BM Genel Kurulu'nda Srebrenitsa soykırımı hususunda bir karar alınması durumunda, RS yetkililerin Srebrenitsa'da toplanarak, buranın kendilerine ait olduğunu göstereceklerini söyledi.

Alınacak kararları uygulamayacaklarını ifade eden Dodik, "Bu hususta karar aldığınızda, bu, Bosna Hersek'i parçaladınız demektir. Koşullar uygun olur olmaz ayrılacağız. Banjaluka, birgün Sırbistan'ın ayrılmaz bir parçası olacak." dedi.

SIRBİSTAN ULUSAL MECLİS BAŞKANI'NDAN "RS'NİN YANINDA OLACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Brnabic de Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'na saygı duyduklarını belirterek, her zaman RS'nin ve RS'deki Sırplar'ın yanında olacaklarını kaydetti.

Brnabic, Sırbistan'ın BM'de bu tür eylemlere karşı çıkacağını da dile getirdi.

Cvijanovic ise "küçük ya da büyük kurbanın olmadığını, tüm annelerin aynı şekilde ağladığını" ifade etti.

Bu arada gösteri öncesi, RS Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, Srebrenitsa soykırımını inkar eden bir rapor kabul edildi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.