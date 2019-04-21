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Sri Lanka neresi, haritada nerede, hangi ülkede? Sri Lanka dini nedir?

Sri Lanka ile ilgili son dakika patlama haberleri gelmeye devam ediyor. Üç otel ve klişede gelen patlama sonrası insanlar, “Sri Lanka neresi, haritada nerede, hangi ülkede? Sri Lanka dini nedir?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dört tarafı denizlerle çeviri Sri Lanka Hindistan’ın güneyinde, Hint Okyansu’nda bulunan bir Güney Asya ülkesidir. Güneybatısında Maldivlerin bulunduğu ülke aynı zamanda İpe Yolu üzerindedir. Haberimizin detayları aşağıda…

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Sri Lanka neresi, haritada nerede, hangi ülkede? Sri Lanka dini nedir? Sri Lanka ile ilgili son dakika patlama haberleri gelmeye devam ediyor. Sri Lanka’da 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda en az 138 kişinin öldüğü en az 400 kişinin yaralandığı belirtildi. Emniyet birimleri canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı insanları kalabalık bölgelerden uzak durmaları noktasında uyardı. Dört tarafı denizlerle çeviri Sri Lanka Hindistan’ın güneyinde, Hint Okyansu’nda bulunan bir Güney Asya ülkesidir. Güneybatısında Maldivlerin bulunduğu ülke aynı zamanda İpe Yolu üzerindedir. Haberimizin detayları aşağıda…

SRİ LANKA’DA ARKA ARKAYA PATLAMALAR!

Sri Lanka’da 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda en az 138 kişinin öldüğü en az 400 kişinin yaralandığı belirtildi. Emniyet birimleri canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı insanları kalabalık bölgelerden uzak durmaları noktasında uyardı.

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 3 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya patlamaların Kochchikade, Katana ve Batticaloa´daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

SRİ LANKA NEREDE?

Sri Lanka, resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.

Hükümet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmektedeydi. Tamil Kaplanları, adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurmak için mücadelesi 2009 yılında hükümet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

SRİ LANKA NÜFUSU

Sri Lanka'da yaklaşık 21 milyon kişinin yaşadığı biliniyor. 2017 nüfus verilerine göre Sri Lanka'nun nüfusu 21,44 milyon.

SRİ LANKA DİNİ İNANCI NEDİR?

Sri Lanka'nın nüfusuna göre, yüzde 70,2 Budist, yüzde 12,6 Hindu, yüzde 9,7 Müslüman ve yüzde 7,2 Hristiyan dini inancı sahiptir.

SRİ LANKA'NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İpek Yolu üzerinde bulunan Sri Lanka toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Aralık ve Mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarının etkisi altında kalan iklimi, Haziran ve Ekim ayları arasında da güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalmaktadır. 2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagaladağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.

Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.

Sri Lanka, çay tarımında önde gelen bir ülkedir.

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