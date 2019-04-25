Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi.
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek...
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