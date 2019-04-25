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Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi.

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Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi.

Ayrıntılar gelecek...

 

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