Sri Lanka´da sosyal medya yasağı kaldırıldı

Yerel medyada yer alan haberlerde, Sri Lanka Devlet Bilgilendirme Dairesi´nin bir basın duyurusu yayınladığı ve duyuruda, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena´nın Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu Genel Müdürü´ne sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan geçici yasağın kaldırılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Ayrıca duyuruda, Devlet Bilgilendirme Dairesi Başkanı Nalaka Kaluwewa´nın, sosyal medya platformlarına uygulanan yasağın kaldırılmasından sonra halka 'sorumlulukla hareket etmesi' konusunda çağrıda bulunduğuna değinildi.

Sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan `geçici yasak´ 21 Nisan´da meydana gelen patlamalar sonrası yürürlüğe girmişti.