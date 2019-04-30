Sri Lanka´da sosyal medya yasağı kaldırıldı
Sri Lanka´da meydana gelen patlamalar sonrası sosyal medya platformlarına uygulanan `geçici yasağın´ kaldırıldığı belirtildi.
- DHA
Yerel medyada yer alan haberlerde, Sri Lanka Devlet Bilgilendirme Dairesi´nin bir basın duyurusu yayınladığı ve duyuruda, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena´nın Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu Genel Müdürü´ne sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan geçici yasağın kaldırılması yönünde talimat verdiği belirtildi.
Ayrıca duyuruda, Devlet Bilgilendirme Dairesi Başkanı Nalaka Kaluwewa´nın, sosyal medya platformlarına uygulanan yasağın kaldırılmasından sonra halka 'sorumlulukla hareket etmesi' konusunda çağrıda bulunduğuna değinildi.
Sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan `geçici yasak´ 21 Nisan´da meydana gelen patlamalar sonrası yürürlüğe girmişti.
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