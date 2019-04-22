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Sri Lanka'da terör dehşeti

Sri Lanka’da 3 farklı şehirde Paskalya ayini sırasında 3 kilise ile 3 otelin de aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese bombalı saldırı gerçekleştirildi. 215 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinde ölenlerden 2’si Türk vatandaşı.

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Sri Lanka’da sabah saatlerinde Kochchikade’de St. Anthony’s Kilisesi, Katana’da St.Sebastian Kilisesi ve Batticaloa Kilisesi ile başkent Colombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi. Bu saldırıların ardından başkent Colombo’nun banliyösü Dehiwala’da hayvanat bahçesi yakınında ve Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi. Toplam 8 bombalı saldırıda 2’si Türk olmak üzere 215 kişi hayatını kaybetti, 469 sivil yaralandı. Kurbanların 35’inin yabancı olduğu bildirildi. Öte yandan Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınına bırakılan pakette bomba bulundu. Patlayıcı uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

7 ZANLI GÖZALTINDA 

Terör saldırısını üstlenen olmazken, adının açıklanmasını istemeyen Sri Lankalı bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte patlanmalardan en az ikisinin intihar bombacısının işi olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Wijewardane, saldırılarla bağlantılı olarak 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirirken, 8’inci patlamanın ardından ülkede 18.00’den itibaren 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Paskalya Bayramı nedeniyle saldırıların gerçekleştiği sırada kiliselerin tamamen dolu olduğu belirtilirken, polisin 10 gün önce ibadethanelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Hükümet ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla tüm sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı. Devlet Başkanı Sirisena teröristleree güçlü biçimde yanıt vereceklerini belirtirken, Başbakan da ulusal güvenlik konseyinin acil olarak toplantıya çağırdı. Öte yandan, Sri Lanka Müslüman Konseyi de saldırıyı kınadı. 

Paskalya Bayramı için toplananlarıhedef alan saldırıda St. Sebastian  Kilisesi’nin çatısı çöktü.

Başkan Erdoğan: Saldırı tüm insanlığa yapılmıştır 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da 215 kişinin öldüğü, 469 kişinin de yaralandığı terör saldırılarını şiddetle kınadı. Başkan Erdoğan Twitter’dan yayınladığı mesajında “Sri Lanka’da Paskalya Bayramı’na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.  Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.  Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm SriLanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Terörün dini, dili, milleti olmaz” derken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da terörü lanetledi.  

Dünyadan teröre tepki yağdı 

Sekiz bombalı saldırıyla sarsılan Sri Lanka’ya dünya liderlerinden taziye ve destek mesajları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump: Birleşik Devletler büyük Sri Lanka milletine taziyelerini iletiyor. Her türlü yardıma hazırız. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu gaddarca suçun emrini verenlerin ve faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarını umuyorum. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Terör ve nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz.

İngiltere Başbakanı Theresa May: Hiç kimsenin ibadetini ederken bir daha korku duymaması adına dayanışma içinde olmalıyız. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Yeni Zelanda aşırıcılığın her türünü reddetmektedir, inanç özgürlüğü ve güven içinde ibadetten yanadır. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi: Asya’da böyle bir barbarlığa asla yer yok. 

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

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