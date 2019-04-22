Sri Lanka'da terör dehşeti

Sri Lanka’da sabah saatlerinde Kochchikade’de St. Anthony’s Kilisesi, Katana’da St.Sebastian Kilisesi ve Batticaloa Kilisesi ile başkent Colombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi. Bu saldırıların ardından başkent Colombo’nun banliyösü Dehiwala’da hayvanat bahçesi yakınında ve Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi. Toplam 8 bombalı saldırıda 2’si Türk olmak üzere 215 kişi hayatını kaybetti, 469 sivil yaralandı. Kurbanların 35’inin yabancı olduğu bildirildi. Öte yandan Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınına bırakılan pakette bomba bulundu. Patlayıcı uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

7 ZANLI GÖZALTINDA

Terör saldırısını üstlenen olmazken, adının açıklanmasını istemeyen Sri Lankalı bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte patlanmalardan en az ikisinin intihar bombacısının işi olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Wijewardane, saldırılarla bağlantılı olarak 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirirken, 8’inci patlamanın ardından ülkede 18.00’den itibaren 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Paskalya Bayramı nedeniyle saldırıların gerçekleştiği sırada kiliselerin tamamen dolu olduğu belirtilirken, polisin 10 gün önce ibadethanelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Hükümet ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla tüm sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı. Devlet Başkanı Sirisena teröristleree güçlü biçimde yanıt vereceklerini belirtirken, Başbakan da ulusal güvenlik konseyinin acil olarak toplantıya çağırdı. Öte yandan, Sri Lanka Müslüman Konseyi de saldırıyı kınadı.